Çok konuşulan karbonhidrat ve şeker diyetinin Hustlers adlı yeni filmi için hazırlık olduğu ortaya çıkan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez son günlerde yeni rolü için paylaştığı direk danslarıyla konuşuluyor.

49 yaşındaki formunu yeni filmi için daha da kusurbuz hale getiren Lopez, şimdi de lüks yoga giyim markası Niyama sol için kendi tasarımlarını üretmek üzere ekip oluşturdu.

Ünlü yıldız bir bacağında kendi yüzünün basılı olduğu tayttan oluşan yeni tasarımı

Instagram hesabında paylaştı.

Lopez'in Hit şarkısı I'm Real'dan ilhamla tasarlanan ve 88 dolardan satışa çıkan tayt ses getirdi. Haber siteleri JLO'nun şarkılarından ve kendi hayatından fotoğraflardan ilhamla hazırlanan taytları manşetten duyurdu. Lopez'in fotoğraflarının basılı olduğu sekiz tayt ve 58 dolardan satılan altı spor bustiyeri büyük ilgi gördü.