Jennifer Lopez’den Ben Affleck itirafı: Çok şanslı hissediyorum

Jennifer Lopez, haftalık magazin dergisi People için verdiği röportajda eski nişanlısı Ben Affleck ile yeniden bir arada olmasını kutsal bir armağan olarak tanımladı.

"GÜZEL BİR AŞK HİKAYESİ"

Lopez, “Onunla birlikte olduğum için çok şanslı, mutlu ve gururlu hissediyorum. İkinci bir şans olarak güzel bir aşk hikayesi yaşıyoruz” dedi.

"YAŞANANLAR BU İLİŞKİYE HAZIRLADI"



52 yaşındaki sanatçı, seneler önceki ilişkinin medyanın çok gözü önünde olduğunu söyledi. Lopez ayrılıkla beraber yaşadıkları pek çok şeyin bu defa kendilerini kamuoyu önündeki ilişkilerine daha çok hazırladığını söyledi.



"DAHA YAŞLIYIZ DAHA AKILLIYIZ"



Amerikalı şarkıcı “İkimiz de ‘Vay canına, çok mutluyuz ve bunların hiçbirinin tekrar devreye girmesini istemiyoruz’ diyorduk. Artık daha yaşlıyız, daha akıllıyız, daha fazla tecrübeye sahibiz. Hayatımızın farklı bir dönemindeyiz. Şimdi çocuklarımız var ve bu şeylerin çok bilincinde olmamız gerekiyor. Çok koruyucuyuz çünkü hepimiz için çok güzel bir zaman” dedi.



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