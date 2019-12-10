Jennifer Lopez'in Altın Küre heyecanı

Jennifer Lopez, dün açıklanan 77. Altın Küre Ödülleri adayları arasında yer alan isimlerden biri. 50 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı, son fimi Hustlers’taki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında 2020 Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterildi.



ABD’de sabah saatlerinde açıklanan Altın Küre adayları sonrası Lopez, uyanır uyanmaz, makyajsız haliyle çektiği bir videoyla sosyal medya hesabından mutluluğunu paylaştı.



Lopez, “Yeni uyandım ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Altın Küre’ye aday olduğumu öğrendim. Tanrım, 20 yıl sonra bir ilk! Hollywood Yabancı Basın Birliği’ne bana bu inanılmaz onuru yaşattıkları için teşekkür ederim. Altın Küre’de görüşürüz” ifadelerini kullandı.



Çektiği videoyu, “Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından tanınmaktan gurur duyuyorum. Ramona karmaşık bir karakterdi ve onu canlandırmak bir onur ve meydan okumaydı. Hustlers alın teriyle ve azimli yazılmış, yönetilmiş, yapılmış, kurgulanmış ve bir grup harika kadın tarafından oynanmış bir sevgi emeğiydi. Bu filmi temsil etmekten gurur ve onur duyuyorum. Hollywood Yabancı Basın Birliği’ne çok teşekkür ederim” notuyla Instagram’da paylaştı.