Nişanlısı Alex Rodriguez'in çapkınlık iddialarıyla sarsılan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, kendini işine verdi. Lopez, New York sokaklarında yeni filmi Hustlers çekimlerinde görüntülendi.
PAPARAZZİLERE YAKALANDI
Film öncesi 10 günlük karbonhidrat ve şeker diyetiyle form tutan JennifeR Lopez, Greenwich kasabasında bornozla yürürken paparazilere yakalandı.
AYNI KULAKLIKLA MÜZİK
49 yaşındaki şarkıcı-oyuncuya set arasında kız kardeşi Lynda eşlik etti. Kardeşiyle aynı kulaklıktan müzik dinleyen Jennifer Lopez'in gergin tavırları dikkat çekti.