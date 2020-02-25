Jennifer Lopez'in yeni koleksiyon heyecanı

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, müzik ve sinemadan sonra moda sektörüne girdi. Geçtiğimiz günlerde The Camuto Group ile JLO Jennifer Lopez adından bir aksesuar markası çıkaracağını duyuran 50 yaşındaki sanatçı şimdi de Instagram hesabından piyasaya sürmeye hazırlandığı ayakkabıların tasarımlarını paylaştı.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Lopez, ön satışları başlayan ve önünümüzdeki ay piyasa çıkacak olan kendi tasarımların altına "Hayata geçmeniz için sabırsızlanıyorum bebeklerim" notu düştü.

3 ŞEHRİ TEMSİL EDİYOR



Lopez daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kariyerimin başından beri yapmak istediğim üç şey vardı: Müzik, film ve moda. Yeni koleksiyonum benim için çok önemli olan ve benim bir parçam haline gelen üç şehri temsil ediyor: New York, Los Angeles ve Miami. Bu koleksiyon ile insanların kendi özlerinden ayrılmadan kişiliklerinin birçok yönünü keşfetmelerini umuyorum” dedi.