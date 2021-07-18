Jessica Biel: Uyumlu ol ve akışa bırak

ABD’li şarkıcı Justin Timberlake ile evli olan oyuncu Jessica Biel, "Daha çok, uyumlu ol ve akışa bırak şeklinde ilerliyoruz" dedi.

18.07.2021 - 11:28

Jessica Biel: Uyumlu ol ve akışa bırak

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Justin Timberlake ve Jessica Biel çift terapisine gidiyor

Justin Timberlake ve Jessica Biel çift terapisine gidiyor

Dokuz yıl önce Justin Timberlake ile evlenen Jessica Biel, özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.

39 yaşındaki oyuncu, People dergisine verdiği röportajda "Daha çok, uyumlu ol ve akışa bırak şeklinde ilerliyoruz. Ama sorumluluklarımızı da bölüyoruz, öteki türlüsü bir kişi için çok fazla olabilirdi. İkimiz de birbirimiz için varız" diye konuştu.

Biel, "Bir aile olabilmeyi başardığımızı görmek, bana umut veriyor. İnsanlar, güçlükleri yenebilen yaratıklar. İşler zorlaştığında daha da güçleniyoruz" dedi.

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