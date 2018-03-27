Jessica May: Karadeniz Brezilya'ya benziyor

BENZERLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKTİLER Birbirinden ayırt edilemiyorlar

“Yeni Gelin” dizisinde Belle karakterine hayat veren Jessica May, Türkiye’ye aşık oldu. Sevgilisi Hüseyin Kara ile tatil için Rize’ye giden May, yayla manzarasına karşı oturup kuymak bile pişirdi.



"KARADENİZ YEMEKLERİNİ ÖĞRENDİM"



Ünlü oyuncu, “Karadeniz’in doğası Brezilya’ya benziyor. Rize bana çok iyi geldi. En sevdiğim yemeğin tarifini de Rizeli teyzelerden öğrendim. Artık kendim de bol bol yapacağım” dedi.

24 yaşındaki May ile "O Hayat Benim" dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Ezgi Asaroğlu benzerlikleriyle dikkat çekmişti.