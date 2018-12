İlişkili Haberler Jessica May'den 2 bin adet fidan

Final yapan Yeni Gelin dizisiyle adını duyuran Brezilyalı Jessica May’in ailesi, Türk sebze-meyvelerinden vazgeçemiyor. Ünlü oyuncunun, babası Rogerio Drociunas ve annesi Maria Aparecida May, yaşadıkları Parana bölgesindeki çiftlikleri için Türkiye’den aldıkları ve kızları tarafından da temin edilen tohumlar ekerek, yetiştirdikleri ürünlerin hepsini kendileri tüketiyor.



Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Karpuzu çok seven May’in anne-babası, Adana’dan tohumlar da alarak, ülkesine götürdü. 25 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda ailesiyle Eminönü’nü dolaşarak, kendi ülkelerinde olmayan sebze-meyvelerin tohumlarını da satın aldı. May’in babası, çiftliğine Türkiye-Brezilya bayrağı astı.