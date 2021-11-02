Jessica Simpson alkolü bırakmasını eski fotoğrafıyla kutladı

Amerikalı pop şarkıcısı ve oyuncu Jessica Simpson, alkol alışkanlığıyla boğuştuğu dönemde çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak takipçilerini şaşırttı.



41 yaşındaki Simpson, 1 Kasım 2017 günü çekilen fotoğrafında bugünkü halinden çok farklı bir görünüm sergiliyor. Üç çocuk annesi Jessica Simpson, fotoğrafta, üzerinde pembe bir eşofman takım ile loş ve dağınık bir odada otururken görülüyor. Yüzünün makyajsız olması bir yana kötü alışkanlıklarından kaynaklanan ödem de belli oluyor.



Simpson bu fotoğrafla birlikte 2017'den bu yana hayatında neler değiştiğini de satırlara döktü. Ünlü yıldız, "O kişi, benim tanınmaz hale gelmiş bir versiyonum" diye yazdı.

Simpson, o günlerde kendisiyle ilgili "kilidi açılacak", keşfedilecek çok şey olduğunu anlattı. Sonra da o anda, ışığını ve kendisine karşı olan saygısını geri almak için giriştiği savaştan galip çıkacağını hissettiğini ifade etti. Simpson, bunu yapmak için de alkol alışkanlığından kurtulması gerektiğini bildirdi.

"KENDİMİ SEVEMEDİM, KENDİME SAYGI DUYAMADIM"

"Dürüst olmak gerekirse çok yorulmuştum. Acıyı hissetmek istedim, çünkü böylece onu bir onur rozeti gibi göğsümde taşıyabilecektim" diyen Simpson, mesajını şöyle sürdürdü:

"Dört yıl olduğuna inanamıyorum. Bana iki yıl gibi geliyor. Bu bence iyi bir şey" diye yazdı.

O fotoğrafın çekildiği gün alkol bağımlılığıyla mücadeleye giriştiğini belirten Jessica Simpson "Sorun alkol değildi, sorun bendim" diye devam etti.

Ardından da bu paylaşımdaki en içten sözleri yazdı:

"Kendimi sevemedim, kendime saygı duyamadım. Bugün bunu yapıyorum. Korkularımla barıştım ve hayatımın üzücü kısımlarını kabul ettim. Kendi kişisel gücüme, ruhumdan gelen bir güçle sahip çıkıyorum. Çılgıncasına dürüstüm ve açığım. Özgürüm."