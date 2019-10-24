İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Jet Sosyete'nin sürpriz konukları belli oldu

İzleyicilerine sürpriz yaparak sezonu iki bölümle birlikte puhutv'de açan Jet Sosyete, cuma günü yayına girecek 3. bölümüyle kahkaha fırtınasına tüm hızıyla devam edecek.

Yeni bölümü merakla beklenen dizinin 3. bölüm fragmanı dün akşam yayınlandı.



YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Safiye, Şennur’un bedavacılığından bıktığı için evde Alman usulü uygulamasına geçer. Yatırımlarını değerlendirmek üzere altın almaya karar veren Safiye, kuyumcunun köyden arkadaşı çıkmasıyla yüzde kırk indirim alır. Böylece Şennur’un altın alması için verdiği paranın bir kısmını cebine atar.



Askerlik arkadaşı Şevko’nun düğünü için altın almak isteyen Cengiz, Safiye’nin tanıdık indiriminden yararlanmak ister ve birlikte kuyumcuya giderler. Cengiz, kendini Safiye’nin kocası Yaşar olarak tanıtır. İndirim işi çok hoşuna gidince, Cengiz bu kez Gizem’e doğum günü hediyesi almak için bir kez daha kuyumcunun kapısını çalar.



Cüzdanını evde unutan Gizem, oturduğu kafede hayranlarının fotoğraf talepleri karşısında her fotoğraf için ücret istemeye karar verir. Fotoğraf için ücret aldığı esnada bir magazin blogger’ının çektiği videonun internette yayılması ve ardından eski bir borç yüzünden eve icra gelmesi Gizem’i zor durumda bırakır.



İlayda arkadaşlarıyla eğlenirken maço tavırlı bir erkekle tanışır ve onunla kahve içmeyi kabul eder. İlayda bu yeni ilişkisinden kurtulmak için birçok yol dener ancak konu sürekli evliliğe gelmektedir. Alara, maçoluk konusunda Gündüz’den tecrübeli olduğu için duruma el koyar ve ablasını kurtarmak için harekete geçer.



‘Jet Sosyete’nin üçüncü sezon üçüncü bölümünde ünlü oyuncu Fatih Artman, İlayda’nın maço sevgilisi Yaman karakteriyle, usta aktris Çiğdem Tunç ise magazin blogger’ı karakteriyle konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

JET SOSYETE 3. SEZON 3. BÖLÜM FRAGMANI

