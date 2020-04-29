Jet Sosyete çok özel bir bölümle final yapıyor

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, önceki haftalarda yayınlanan ve çok beğenilen #Evdekal Özel Bölümü’nün devamı ile final yapıyor.



Daha önce denenmemiş bir yöntemle çekimleri tamamlayan ve bir ilki gerçekleştiren ekip, #evdekal’dığımız bu günler için izleyiciye moral dolu sahneler çekti.

SÜRPRİZ İSİMLER KONUK OLACAK

Gülse Birsel, dün gece evde son bölümü çektiklerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Pek çok sürpriz ismin konuk olduğu final bölümü gelecek hafta ekrana gelecek!

DÜNYA TELEVİZYONLARINDA BİR İLK GERÇEKLEŞMİŞTİ



Jet Sosyete ekibi; #Evdekal Özel Bölümü ile, çekimleri daha önce denenmemiş bir yöntemle gerçekleştirmiş ve dünya televizyonlarında bir ilke imza atmıştı. Bu özel çekimde; sahnelerini evlerinden görüntülü konuşma ile çeken oyuncular, sosyal izolasyonu bir çekim tekniğine dönüştürmüşlerdi.



Birbirinden eğlenceli görüntülü konuşmalar ve yeni konularla karantina günlerinde hepimizin yaşadıklarını anlatan ‘Jet Sosyete’, final bölümü ile yakında Star TV’de.