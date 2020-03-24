Jet Sosyete corona günleri özel

Gizem İzmir’de annesinin evinde ilgi, alkış ve hayranlarının özlemi içindedir. Cengiz, iç mekanlarda bunalmakta artık bahçede yaşamaktadır. Safiye kendini çamaşır suyuna vermiştir. Ozan ilk kez tek başına ve flörtsüz kalmıştır, Şennur ise ev izolasyonu kurallarını bükme, kendini sokağa atma çabasındadır. Jet Sosyete’nin corona ile imtihanı kolay geçmemektedir!



TÜM OYUNCULAR EVLERİNDEN ÇEKİM YAPACAK!



İlk kez, tüm oyuncuların evlerinden görüntülü konuşma ile sete girmeden çektikleri, sosyal izolasyonun bir çekim tekniğine dönüştürüldüğü bölümün çok ilgi çekeceği şüphesiz.

Eğlenceli görüntülü konuşmalar ve hatta minik konserlerle corona günlerinde hepimizin yaşadıklarını anlatan Jet Sosyete çok özel bir bölüm ile geliyor. Jet Sosyete’nin corona’yla imtihanı yakında Star’da...



Jet Sosyete yine size iyi gelecek!



CORONA VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?