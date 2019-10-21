puhutv'de her cuma saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Jet Sosyete, hızlı bir başlangıç yaptı.

Büyük bir ilgiyle karşılanan puhutv.com’un yeni orijinal dizisi Jet Sosyete, ilk hafta sonunda yüzbinlerce kullanıcı tarafından izlendi.

Gülse Birsel’in senaryonusunu kaleme aldığı Jet Sosyete’nin ilk iki sezonunda televizyonda yayınlandıktan sonra bu sezon dijitale transfer oldu ve BKM tarafından puhutv.com için çekildi.

Özkan Uğur ve Sarp Apak da Jet Sosyete kadrosunda...

Ücretsiz bir video platformu olan puhutv.com’da her cuma 20.00’de yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak olan Jet Sosyete’nin yeni sezonu dijitale uyarlanmış süreleriyle 50-60 dakika arasında hazırlanıyor.

Jet Sosyete'nin ilk bölümünü hemen izlemek için:

https://puhutv.com/jet-sosyete-3-sezon-1-bolum-izle

JET SOSYETE YENİ SEZONUYLA PUHUTV'DE