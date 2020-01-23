Jet Sosyete yakında Star'da

Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin’in oyuncu kadrosunda yer aldığı Jet Sosyete’nin yönetmen koltuğunda Hakan Algül yer alıyor.



Dijitalde rekor izlenme rakamlarına ulaşan Jet Sosyete, yüksek kahkaha temposu ve unutulmaz karakterleriyle üçüncü sezonun tekrar bölümleri Star ekranında olacak.



Birbirinden yetenekli oyuncuların yanı sıra sezon içerisinde her bölüm ünlü isimleri konuk eden Jet Sosyete, yakında izleyici karşısına çıkacak.

JET SOSYETE YAKINDA STAR'DA

