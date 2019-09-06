Komedinin de dijital platformu puhutv.com, Jet Sosyete ile 50 dakika izlenme süresiyle gelerek, sektöre öncülük etmeye devam edecek.

YÖNETMEN HAKAN ALGÜL



Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin'in yer aldığı ve Özpamuk, Yüksel Ailelerinin kahramanlarını canlandırıyorlar. Yeni dönem Jet Sosyete'nin yönetmen koltuğunda ise yine Hakan Algül yer alıyor.

SÜRPRİZ KONUKLAR RENK KATACAK



Birbirinden yetenekli oyuncuların yanı sıra sürpriz konuklar da bölümlere renk katacak.

EKİM AYINDA SEYİRCİ KARŞISINDA



Pazar günü ilk sete çıkacak ekip, eski tadı ve yeni hikayeleriyle, ekim ayında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her hafta 1 bölümü yayınlanacak dizinin önceki tüm bölümlerini de yine puhutv.com'dan izlenebilecek.



puhutv.com kullanıcıları; Jet Sosyete'nin yeni bölümlerine puhutv.com adresinden, puhutv ios ve Android uygulamasından, Apple TV ve Smart TV'den ulaşılabilir, zaman ve mekandan bağımsız izleyebilir.

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