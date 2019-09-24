Merakla beklenen Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete'den ilk tanıtım geldi. Yeni sezonda puhutv'de izleyiciyle buluşacak olan Jet Sosyete'nin ilk tanıtımında dram dizilerindeki bazı çatışma sahnelerine gönderme de yapıldı.
Dizinin yeni sezonunda birbirinden yetenekli oyuncuların yanı sıra sürpriz konuklar da bölümlere renk katacak.
Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren, Ayşenil Şamlıoğlu, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin gibi isimlerin rol aldığı Jet Sosyete ekim ayında seyirci karşısına çıkacak.
JET SOSYETE YENİ SEZON TANITIMI