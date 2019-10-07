Drama dizilerinin şiddet yüklü ve ağdalı sahnelerini mizahla harmanlayan tanıtımlarıyla büyük ilgi gören Jet Sosyete, yeni yuvasında dünya standartlarında bölüm süresine kavuşacak.
Jet Sosyete'nin puhutv.com'da yayınlanacak üçüncü sezon bölümleri, komedinin uluslar arası örneklerinde olduğu gibi 50 dakika olacak.
Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom Makar, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin'in rol aldığı dizinin senaryosunu Gülse Birsel yazıyor.
Jet Sosyete’nin yeni sezonunda da yönetmen koltuğunda yine Hakan Algül oturuyor.
11 Ekim’den itibaren her hafta cuma günü yeni bir bölümle izleyicilerinin karşısına çıkacak olan dizinin önceki tüm bölümleri de puhutv.com'dan ücretsiz olarak izlenebilecek.