Jet Sosyete'den "Plastiğe hayır" kampanyası

Jet Sosyete'nin puhutv'den yayınlanacak bu haftaki bölümünde ‘Çöplükte Yaşama Platformu’yla plastik atıklara savaş açan Alara’nın kampanyası ekranlara gelecek.



Alara’nın sitede düzenlediği organizasyona herkes parti beklentisiyle gelirken, Alara konuklardan çöp toplamasını isteyince ortalık karışacak.

Alara’nın Tony, Talip ve Ozan’a taahhütname imzalatıp bir hafta boyunca sitedeki çöplerin toplanmasında görevlendirmesi, üçlüyü farklı çözümler aramaya itecek.



Her cuma yeni bölümle izleyicilerinin karşısına çıkacak Jet Sosyete’nin önceki tüm bölümleri puhutv'de ücretsiz olarak izlenebiliyor.



YENİ BÖLÜM FRAGMANI