Jet Sosyete'nin corona ile imtihanı (Oyuncuların evden çekimi)

Jet Sosyete corona günleri özel bölümünün fragmanı yayınlandı. Oyuncuların evlerinden çekim yaptığı özel bölüm 8 Nisan'da Star TV'de yayınlanacak.

30.03.2020 - 10:53 | Son Güncelleme : 30.03.2020 - 10:54

Jet Sosyete corona özel bölümü&nbsp;

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''Jet Sosyete'' evden bildiriyor... (Gece Gündüz 27 Mart 2020)

Gülse Birsel imzalı, Jet Sosyete izleyicileri için sürpriz bir bölümle seyirci karşısına çıkacak.

Daha önce denenmemiş bir yöntemle çekimleri tamamlayan ekip, #evdekal’dığımız bu günler için çok özel bir bölüm ile ekrana geliyor.

OYUNCULAR EVLERİNDEN ÇEKİM YAPTI

İlk kez, tüm oyuncuların evlerinden görüntülü konuşma ile sete girmeden çektikleri, sosyal izolasyonun bir çekim tekniğine dönüştürüldüğü bölümde; eğlenceli görüntülü konuşmalar ve hatta minik konserlerle corona günlerinde hepimizin yaşadıklarını anlatan Jet Sosyete çok özel bir bölüm ile geliyor.

ÖZEL BÖLÜM KONUSU

Gizem İzmir’de annesinin evinde ilgi, alkış ve hayranlarının özlemi içindedir. Cengiz, iç mekanlarda bunalmakta artık bahçede yaşamaktadır. Safiye kendini çamaşır suyuna vermiştir. Ozan ilk kez tek başına ve flörtsüz kalmıştır, Şennur ise ev izolasyonu kurallarını bükme, kendini sokağa atma çabasındadır.

Jet Sosyete corona günleri özel 8 Nisan’da Star TV’de ekrana gelecek.

JET SOSYETE ÖZEL BÖLÜM FRAGMANI

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