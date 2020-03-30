Jet Sosyete'nin corona ile imtihanı (Oyuncuların evden çekimi)

Gülse Birsel imzalı, Jet Sosyete izleyicileri için sürpriz bir bölümle seyirci karşısına çıkacak.



Daha önce denenmemiş bir yöntemle çekimleri tamamlayan ekip, #evdekal’dığımız bu günler için çok özel bir bölüm ile ekrana geliyor.



OYUNCULAR EVLERİNDEN ÇEKİM YAPTI



İlk kez, tüm oyuncuların evlerinden görüntülü konuşma ile sete girmeden çektikleri, sosyal izolasyonun bir çekim tekniğine dönüştürüldüğü bölümde; eğlenceli görüntülü konuşmalar ve hatta minik konserlerle corona günlerinde hepimizin yaşadıklarını anlatan Jet Sosyete çok özel bir bölüm ile geliyor.



ÖZEL BÖLÜM KONUSU



Gizem İzmir’de annesinin evinde ilgi, alkış ve hayranlarının özlemi içindedir. Cengiz, iç mekanlarda bunalmakta artık bahçede yaşamaktadır. Safiye kendini çamaşır suyuna vermiştir. Ozan ilk kez tek başına ve flörtsüz kalmıştır, Şennur ise ev izolasyonu kurallarını bükme, kendini sokağa atma çabasındadır.



Jet Sosyete corona günleri özel 8 Nisan’da Star TV’de ekrana gelecek.

JET SOSYETE ÖZEL BÖLÜM FRAGMANI

