Jet Sosyete'nin evden çekimi dünya basınında

Gülse Birsel’in yazıp başrolünde yer aldığı Jet Sosyete dizisi, setlere salgın yüzünden ara verilen bu günlerde oyuncuların evlerinden çektiği bir bölümle Star TV ekranlarına gelmeye hazırlanıyor.



8 Nisan’da yayınlanacak bölüm, Almanya başta olmak üzere dünya medyasınında ilgisini çekti.



Dizinin dünyada haber olmasının nedeni, oyuncuların setlere ara verildiği bugünlerde evden kendi imkanlarıyla çektikleri görüntülerle özel bir bölüm hazırlaması oldu.



Bölüm hakkında NTV Gece Gündüz programına açıklamalarda bulunan Gülse Birsel şu ifadeleri kullanmıştı: "Oynarken iyice zorlandık. Herkes evinde, telefonuyla baş başa. Kuaförü kendisi, makyözü kendisi, ışıkçısı, kameramanı, yönetmeni herkes kendi işini kendisi görüyor. Bizim için ilginç bir tecrübe oldu. Hikayenin içinde hepimiz bizzat yaşıyoruz. biraz daha iyimser bir taraftan bakmaya çalıştım açıkçası hatta dans ettiğim şarkı söylediğim bir sahne bile var. Çok kaygılıyız, çok endişeliyiz, ve belki mizahçının şu an en önemli görevi biraz o kaygıyı azaltmak, biraz ümit vermek biraz neşelendirmek biraz unutturmak. "

JET SOSYETE CORONA ÖZEL BÖLÜMÜ FRAGMANI

