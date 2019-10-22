Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı puhutv orijinal komedi dizisi Jet Sosyete, puhutv.com’daki üçüncü sezonuna bomba gibi bir giriş yaptı. İlk iki bölümü ile seyircisinden tam not alan Jet Sosyete, cuma günü yayına girecek üçüncü bölümüyle güldürmeye devam edecek.



Jet Sosyete’nin üçüncü sezon üçüncü bölümünde ünlü oyuncu Fatih Artman, İlayda’nın maço sevgilisi Yaman karakteriyle, usta aktris Çiğdem Tunç ise magazin blogger’ı karakteriyle konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.



puhutv.com kullanıcıları; Jet Sosyete'nin yeni bölümlerine herhangi bir üyelik olmaksızın puhutv.com adresinden, puhutv iOS ve Android uygulamasından, Apple TV ve Smart TV'den ulaşabilir, diziyi zaman ve mekandan bağımsız izleyebilir. puhutv.com’a üye olunduğunda ise bazı özel avantajlardan ve ‘kaldığın yerden izle’ seçeneğinden faydalanmak mümkün.



Her cuma yeni bir bölümle izleyicilerinin karşısına çıkacak Jet Sosyete’nin önceki tüm bölümleri de puhutv.com'dan ücretsiz olarak izlenebiliyor.

JET SOSYETE YENİ SEZON FRAGMANI