Jet Sosyete’nin sürpriz konukları belli oldu

Her hafta farklı sanatçıları ağırlayan ve 15 Kasım Cuma günü puhutv.com’da 6. bölümü yayınlanacak olan Jet Sosyete’nin yeni bölümünde konukları oyuncu Öykü Karayel ve Hakan Salınmış olacak.



Öykü Karayel, Ozan’ın sevgilisi Sinem rolünü üstlenirken, Hakan Salınmış Şennur’a aşık bir müteahhit olan Yalçın karakterini canlandıracak.



puhutv.com kullanıcıları; Jet Sosyete'nin yeni bölümlerine herhangi bir üyelik olmaksızın puhutv.com adresinden, puhutv iOS ve Android uygulamasından, Apple TV ve Smart TV'den ulaşabilir, diziyi zaman ve mekandan bağımsız izleyebilir. puhutv.com’a üye olunduğunda ise bazı özel avantajlardan ve ‘kaldığın yerden izle’ seçeneğinden faydalanmak mümkün.

Her cuma yeni bölümle izleyicilerinin karşısına çıkacak Jet Sosyete’nin önceki tüm bölümleri de puhutv.com'dan ücretsiz olarak izlenebiliyor.