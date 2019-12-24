'Jet Sosyete'nin yılbaşı sürprizleri Ata Demirer ve Çağlar Çorumlu

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi ‘Jet Sosyete’, puhutv.com’daki üçüncü sezonuna cuma günü yanına girecek onbirinci bölümüyle devam ediyor.

Dizinin Yılbaşı Özel Bölümü’nde Ata Demirer ve Çağlar Çorumlu konuk oyuncu olarak yer alacak.

Demirer, ‘Avrupa Yakası’ dizisinin unutulmaz karakteri Volkan Sütçüoğlu karakteriyle bölümde yer alırken, Gülse Birsel de ‘Avrupa Yakası’nda canlandırdığı Aslı karakteriyle seyirciye sürpriz yapacak.



‘Jet Sosyete’ yılbaşı özel bölümünün ardından kısa bir mola verecek ve 2020’de yepyeni bölümleriyle hayranlarının karşısında olmaya devam edecek.



Jet Sosyete’de bu hafta, Volkan Sütçüoğlu ev almak için geldiği sitede eski kankası Gizem’le karşılaşır. Gizem ve Volkan eski günlerden ve yaptıkları âlemlerden bahseder, durumdan rahatsız olan Cengiz ve Safiye ikisinin arasını bozmaya çalışır.



Diğer yanda Tony ve Şennur, Gizem’in birikmiş millerini kullanarak yılbaşını Avrupa’da geçirmek üzere yola çıkar fakat aşırı kar yağışı nedeniyle tatil Tony’nin planladığı gibi geçmez.



İlayda ise en güzel yılbaşı partisi teklifini beklerken, yılbaşını evde geçirme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.



puhutv.com kullanıcıları; ‘Jet Sosyete’nin yeni bölümlerine herhangi bir üyelik olmaksızın puhutv.com adresinden, puhutv iOS ve Android uygulamasından, Apple TV ve Smart TV'den ulaşabilir, diziyi zaman ve mekandan bağımsız izleyebilir.



puhutv.com’a üye olunduğunda ise bazı özel avantajlardan ve ‘kaldığın yerden izle’ seçeneğinden faydalanmak mümkün.



Her cuma yeni bölümle izleyicilerinin karşısına çıkacak ‘Jet Sosyete’nin önceki tüm bölümleri de puhutv.com'dan ücretsiz olarak izlenebiliyor.

'JET SOSYETE' YILBAŞI ÖZEL BÖLÜMÜ FRAGMANI