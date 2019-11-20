Jimmy Choo'nun yeşil babetleri temizlik bezine benzetildi

İngiliz ayakkabı markası Jimmy Choo, yeni tasarım babetlerini tanıttı. Neon yeşili pofuduk babetlere Merlin ismini veren marka, sosyal medyada alay konusu oldu.

"PRAGMATİG DUYGUSU VAR"

Jimmy Choo, web sitesinde 495 sterline satışa sunulan babetler, 'Güçlü ve çağdaş hatlara sahip bu yeşil tarzın pragmatig duygusu var, ama aynı zamanda eğlenceli. Rahat ama ilginç hareketler Jimmy Choo koleksiyonunun çekirdeğini oluşturuyor' ifadesini kullandı.

Sosyal medyada yapılan kolajlardan bir tanesi

Ancak yeşil babetler, sosyal medyada alay konusu oldu. Çoğu kullanıcı, bu ayakkabıyı giymektense çıplak ayakla gezmeyi tercih edeceğini belirtti.

Fotoğraf:Jimmy Choo

Merlin ismi verilen babet kimi kullanıcılar tarafından çime kimileri tarafından ise temizlik bezine benzetildi.

JIMMY CHOO HAKKINDA

Lüks ayakkabı, el çantası, aksesuar ve koku konusunda uzmanlaşmış İngiliz moda evi, 1996 yılında moda ayakkabı tasarımcısı Jimmy Choo ve Vogue aksesuar editörü Tamara Mellon tarafından kuruldu. Marka Galler Prensesi Diana'nın gözdesi olarak anılan marka kısa sürede dünya çapında üne kavuştu.