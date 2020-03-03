John Krasinski: Emily hediye ettiğim mücevherleri bozduruyor

Son olarak Jack Ryan dizisinde başrol oynayan John Krasinski, Sessiz Bir Yer 2 (A Quiet Place Part II) filminde birlikte rol almaya hazırlandığı eşi Emily Blunt ile ilgili itiraflarda bulundu.

"SÜRPRİZLERDEN ETKİLENMİYOR"

ABD’li film yönetmeni ve oyuncu, Emily Blunt’ın yaptığı sürprizlerden etkilenmediğini söyledi.

2008'de başlayan ilişkini 2010'da evlilik taçlandıran Krasinski ve Blunt, Hollywood'un en güçlü çiftleri arasında gösteriliyor

"PARA BANA DÖNMÜYOR"



Daha önce sadece 24 saatliğine onu görmek için 24 saatlik bir yolculuk yaptığını ve geri döndüğünü anlatan Krasinski "Son 7-8 yıldır özel günlerde ona pahalı mücevherler alıyorum ama zevkini hala tutturamadım. O da gidip bozduruyor. Elbette para bana dönmüyor" açıklamasıyla güldürdü.

Emily Blunt’ın başrolünde oynadığı Mary Poppins: Sihirli Dadı fragmanı