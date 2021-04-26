John Lydon: Eşim ben hariç her şeyi unuttu

John Lydon, Alzheimer hastası olan eşi Nora Forster'ın kendisi dışında her şeyi unuttunuğunu söyledi.

26.04.2021 - 14:18

John Lydon: Eşim ben hariç her şeyi unuttu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Alzheimer için yeni ilaç çalışması

Alzheimer için yeni ilaç çalışması

Uzman uyarısı: Hareketsizlik Alzheimer ihtimalini 3 kat artırıyor

Uzman uyarısı: Hareketsizlik Alzheimer ihtimalini 3 kat artırıyor

Bir dönemin ünlü İngiliz punk rock grubu Sex Pistols'ın solisti John Lydon, Alzheimer hastası olan eşi Nora Forster hakkında açıklama yaptı. 65 yaşındaki müzisyen, 45 yıldır evli olduğu eşinin Alzheimer nedeniyle kendisi hariç her şeyi unuttuğunu söyledi.

Lydon, eşinin tam zamanlı bakıcısı olarak çok üzgün anlarının bulunduğunu, ancak hastalığın tedavi edilemez olduğunu artık kabul ettiğini ifade etti.

Eşinin evde iki kez yangin çıkardığını belirten Lydon, hastalığa rağmen Forster ile birbirini seven bir çift olduklarını sözlerine ekledi. John Lydon, Forster'a 2018'de Alzheimer teşhisi konulmasından bu yana kamuoyundan uzak bir yaşam sürüyor.

 Oscar'a Nomadland damga vurdu

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...