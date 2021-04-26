John Lydon: Eşim ben hariç her şeyi unuttu

Bir dönemin ünlü İngiliz punk rock grubu Sex Pistols'ın solisti John Lydon, Alzheimer hastası olan eşi Nora Forster hakkında açıklama yaptı. 65 yaşındaki müzisyen, 45 yıldır evli olduğu eşinin Alzheimer nedeniyle kendisi hariç her şeyi unuttuğunu söyledi.



Lydon, eşinin tam zamanlı bakıcısı olarak çok üzgün anlarının bulunduğunu, ancak hastalığın tedavi edilemez olduğunu artık kabul ettiğini ifade etti.

Eşinin evde iki kez yangin çıkardığını belirten Lydon, hastalığa rağmen Forster ile birbirini seven bir çift olduklarını sözlerine ekledi. John Lydon, Forster'a 2018'de Alzheimer teşhisi konulmasından bu yana kamuoyundan uzak bir yaşam sürüyor.



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