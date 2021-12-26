Johnny Depp ile Amber Heard davasında söz sırası James Franco'da

Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki hukuk mücadelesinde yeni bir dönem başlıyor. İtibar davasında; söz sırası Heard'ın şiddete uğradığını iddia ettiği günün ertesinde asansörde görüntülendiği James Franco'da.

Haberler 26.12.2021 - 12:55

Johnny Depp ile Amber Heard davasında söz sırası James Franco'da

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Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki davaya James Franco da dahil oldu

Amber Heard ile Johnny Depp arasındaki davaya James Franco da dahil oldu

Taciz suçlamalarıyla gündemde olan ve son günlerde özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla konuşulan James Franco, 'in, 'e karşı açtığı itibar davasında sanık olarak dinlenecek.

MAHKEME EVRAKLARI SUNULDU

Depp ve eski eşi arasındaki uzun süredir devam eden hukuk savaşında James Franco’ya mahkemeye çıkması için evraklar sunuldu.

İLİŞKİLERİ OLUP OLMADIĞI SORULACAK

Franco; Heard, Depp’le birlikteyken onunla evlilik dışı bir ilişkisi olup olmadığı konusunda mahkemede sorgulanacak. Ayrıca Depp’in avukatları, Heard’ün yüzünde olduğu iddia edilen morluklardan herhangi birini görüp görmediğini belirlemek için de aktörle konuşmak istiyor.

James Franco'nun söyleyecekleri Johnny Depp ile Amber Heard arasındak davada kritik öneme sahip. Çünkü Amber Heard, eşinin saldırısa uğradığını iddia ettiği günün ertesinde Depp ile yaşadığı apartmanın asansöründe oyuncu Franco ile sarılırken görüntülendi. Kameraların farkında olan ikilinin yüzlerini saklamaya çalışmaları o dönem çok konuşuldu.

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