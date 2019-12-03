Julia Roberts ile Michelle Obama eğitim gezisinde

Ünlü oyuncu Julia Roberts ile ABD’nin önceki first lady’si Michelle Obama, birlikte seyahate çıktı.



52 yaşındaki Amerikalı oyuncu ile 55 yaşındaki first lady, Vietnam ve Malezya’ya kızların eğitimi ve güçlenmesi ile ilgili çalışma yapmak üzere gitti.



Julia Roberts, Barack Obama ve Michelle Obama’nın kurucusu olduğu, kız çocuklarının eğitim olanaklarına ulaşması için çalışan ve yardım sağlayan Obama Vakfı adına çalışmak üzere Michelle Obama’ya katıldı.



Robert ve Obama ikilisi, 12 Aralık’ta Malezya’da birlikte konuşma yaparak, kendi kariyerleri ve liderlik yolculuklarından edindikleri dersleri aktaracak.



İkilinin vakıf çalışması altında yapacakları ortak konuşma halka kapalı olsa da Obama Vakfı'nın web sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

Başkan Barack Obama ve eşi tarafından 2014’te kurulan Obama Vakfı, dünya genelinde kız çocuklarına yönelik eğitim fırsatlarının artırılması için çalışıyor.

Chicago merkezli vakıf dünya genelinde 98 milyon ergen kız çocuğunun okula gitmediğini belirtiyor. İnternet sitesi, girişimle ilgili dünyanın çeşitli ülkelerindeki programları tanıtıyor ve bu programların halk tarafından desteklenmesi için çeşitli yollar öneriyor.