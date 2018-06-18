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Selena Gomez'le yollarını yeniden ayıran Justin Bieber tekrar eski aşkı Hailey Baldwin ile birlikte...

Geçen hafta Miami'de tatil yaparken görüntülene genç çift, bu sefer New York sokaklarında meraklı bakışlara aldırmadan sarmaş dolaş ve dudak dudağa vakit geçirirken objektiflere takıldı. 

Sürekli yan yana görülmeye başladıklarından beri, aşklarının yeniden alevlendiği konuşulan çiften henüz resmi bir açıklama gelmedi.