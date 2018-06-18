Selena Gomez'le yollarını yeniden ayıran Justin Bieber tekrar eski aşkı Hailey Baldwin ile birlikte...
Geçen hafta Miami'de tatil yaparken görüntülene genç çift, bu sefer New York sokaklarında meraklı bakışlara aldırmadan sarmaş dolaş ve dudak dudağa vakit geçirirken objektiflere takıldı.
Sürekli yan yana görülmeye başladıklarından beri, aşklarının yeniden alevlendiği konuşulan çiften henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Justin Bieber ile Hailey Baldwin dudak dudağa
Yaşam
Yaklaşık 2 yıl önce yollarını ayırmaya karar veren Justin Bieber ile Hailey Baldwin'in ilişkilerine verdikleri ikinci şans dolu dizgin devam ediyor. Ünlü çift bu sefer New York sokaklarında objektiflere takıldı.
Selena Gomez'le yollarını yeniden ayıran Justin Bieber tekrar eski aşkı Hailey Baldwin ile birlikte...