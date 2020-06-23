Justin Bieber ile Hailey Bieber hastane çıkışı görüntülendi

Hakkındaki cinsel taciz iddialarıyla gündemde olan dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile eşi Hailey Bieber önceki gün Los Angeles sokaklarında objektiflere yakalandı.

KENDİ MARKASINI KULLANDI

Ünlü çift milyonlarca insanın hayatını kabusa çeviren corona virüs salgınına karşı maske tedbiri aldı. Hailey Bieber'en cerrahi maske kullanan eşinin aksine kendi markalarını tercih etmesi dikkat çekti.

İlk olarak spor salonuna giden ünlü çift daha sonra soluğu hastanede aldı. Çıkışta görüntülenen çiftin sağlık problemiyle ilgili bilgi alınamadı.

İZLEYİCİ YERİNE SAKSILAR KONULDU