Justin Bieber moda reklamı için kamera karşısında

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, lüks moda markası Balenciaga'nın yeni reklam kampanyası için kamera karşısına geçti.

27 yaşındaki Kanadalı şarkıcının fotoğraflarını Katy Grannan çekti. Reklam kampanyası için Bieber'ın yanı sıra Fransız oyuncu Isabelle Huppert ve modeller Awar Adhiero Odhiang, Anania Orgeas, Isabelle Weldon Herouard, Minttu Vesala, Litay Marcus da poz verdi.

Los Angeles'ta yapılan çekimlerde Bieber, Le Cagole adlı neo klasik çanta ve büyük beden monttan oluşan dikkat çekici bir kombinle kamera karşısına geçti.

TATİL BİTTİ

Temmuz ayı başında Yunanistan'ın Milos Adası'nda eşi Hailey Baldwin ile birlikte tatil yapan Bieber, tatil dönüşü çalışmaya başladı.

HAYRANLARINI HEYECANLANDIRDI

Bieber'ın geçtiğimiz günlerde Hailey Baldwin'le çekildiği fotoğrafı "anne ve baba" ifadesiyle paylaşması çiftin bebek beklediğine dair söylentileri alevlendirmişti. Kısa süre sonra 24 yaşındaki model de tartışmaya dahil olarak Bieber'ın paylaşımına açıklık getirmiş, "Bence kimse konuyu çarpıtmadan önce ifadeyi *köpek annesi ve babası* şeklinde değiştirmelisin" demişti.