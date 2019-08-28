Şarkıcı Justin Bieber, her fırsatta motosiklet becerilerini sergilemekten kaçınmıyor.
25 yaşındaki Kanadalı şarkıcı, dün Beverly Hills’te motosiklet sürerken görüntülendi.
Kendisini görüntüleyen bazın mensuplarına gösteri yapmak isteyen Bieber, motosikleti tek tekerleğin üstünde sürdü.
Bieber, tutkunu olduğu motosikletini kendi markasıyla modifiye etmişti. Son günlerde sık sık objektiflere takılan şarkıcının kendisi gibi motosiklet kullanan korumasını yanında ayırmıyor olması dikkat çekmişti.
Geçen yıl 13 Eylül’de, model Hailey Baldwin’le, New York Belediye Binası'ndaki Evlilik Bürosu'nda gerçekleşen gizli nikahla evlenen Biebe2’ın düğünü gelecek ay yapılacak.
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