Uzun yıllar aşk yaşadığı şarkıcı Selena Gomez'den (26) ayrıldıktan 6 ay sonra Hailey Baldwin (22) ile evlenerek tüm hayranlarını şaşırtan Justin Bieber (25) uzun süre sonra konu hakkındaki sessizliğini bozdu.
"SELENA YÜZÜNDEN EVLENDİN"
Bieber, sosyal medyada "Hailey ile Selena'yı yeniden kazanmak için evlendin" yazan hayranına yanıt verdi.
"HER ZAMAN KALBİMDE"
Canadalı popçu, "Selena'yı gerçekten sevdim ve hâlâ seviyorum. Her zaman kalbimde bir yeri olacak. Ama eşim Hailey'ye çok aşığım. Bu hayatta başıma gelen en güzel şey o" ifadelerini kullandı.