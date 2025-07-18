''Justin Bieber'ın 31 milyon dolarlık borcunu eşi ödeyecek''
Pop yıldızı Justin Bieber’ın, eski menajeri Scooter Braun'a olan borcunu ödemek için eşi Hailey Bieber’ın maddi desteğine bel bağladığı iddia edildi.
TMZ’nin haberine göre anlaşma şartlarından biri, Justin’in borcunu ancak Hailey’nin Rhode Beauty markasının e.l.f. Cosmetics ile yaptığı 1 milyar dolarlık anlaşmanın banka hesaplarına geçmesi durumunda ödemesini içeriyor.
Justin, Hailey ve Braun cephesinden, ses getiren iddia ile ilgili henüz herhangi bir yanıt gelmedi.
Söz konusu gelişme, Justin’in Braun ve sahibi olduğu HYBE şirketiyle 31 milyon dolarlık uzlaşmaya varmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.
MİLYONLARCA DOLAR BORCU VAR
Mayıs ayında yapılan mali denetim, Justin’in 2022’de iptal edilen “Justice” turnesi nedeniyle oluşan borcunu kapatmak amacıyla aldığı avans nedeniyle Braun’a milyonlarca dolar borçlu olduğunu ortaya koymuştu.
Bieber, Ramsay Hunt sendromuna yakalanarak yüz felci geçirdiği için dünya turnesini iptal etmek zorunda kalmış, bu durum da turneyi finanse eden şirketin 26 milyon dolarlık borcun iadesini talep etmesine yol açmıştı. Menajeri Scooter Braun, HYBE şirketi aracılığıyla devreye girerek bu borcun ödenmesine yardımcı olmuştu.
Aynı denetim raporuna göre Bieber, Braun’a ayrıca 11 milyon dolardan fazla ödenmemiş komisyon borçluydu. Ancak anlaşmada, bu tutarın yalnızca yarısının ödenmesi isteniyor.
İddialara göre Bieber’ın bu borçları kapatması için gereken fon, eşi Hailey Bieber’ın e.l.f. Beauty ile yaptığı milyar dolarlık anlaşmadan gelecek. 28 yaşındaki Hailey, Mayıs ayında Rhode Beauty markasını sattığını Instagram üzerinden duyurmuş ve “2022’de Rhode’u kurarken büyük hayallerim vardı. Markamı dünya çapında daha fazla yere, kişiye ve pazara ulaştırmak en büyük önceliğimdi” ifadelerini kullanmıştı.
Satış duyurusundan önce, bir kaynak Hailey’nin şu anda ailenin “yüzde yüz geçimini sağlayan kişi” olduğunu öne sürmüştü.
Justin Bieber’ın bu anlaşması, mali sıkıntılar yaşadığına dair iddiaların ortaya atılmasından kısa bir süre sonra gündeme geldi.
Geçtiğimiz ay Page Six’e konuşan bir kaynak, Bieber’ın harcama alışkanlıklarının gelirinin çok üzerinde olduğunu ileri sürmüştü.
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