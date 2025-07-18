''Justin Bieber'ın 31 milyon dolarlık borcunu eşi ödeyecek''

TMZ’nin haberine göre anlaşma şartlarından biri, Justin’in borcunu ancak Hailey’nin Rhode Beauty markasının e.l.f. Cosmetics ile yaptığı 1 milyar dolarlık anlaşmanın banka hesaplarına geçmesi durumunda ödemesini içeriyor.



Justin, Hailey ve Braun cephesinden, ses getiren iddia ile ilgili henüz herhangi bir yanıt gelmedi.

Söz konusu gelişme, Justin’in Braun ve sahibi olduğu HYBE şirketiyle 31 milyon dolarlık uzlaşmaya varmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.



MİLYONLARCA DOLAR BORCU VAR

Mayıs ayında yapılan mali denetim, Justin’in 2022’de iptal edilen “Justice” turnesi nedeniyle oluşan borcunu kapatmak amacıyla aldığı avans nedeniyle Braun’a milyonlarca dolar borçlu olduğunu ortaya koymuştu.

