Justin Bieber'ın babası Jeremy Bieber'ın Chelsey Rebelo ile evliliğinden olan kızı önceki gün dünyaya geldi.
24 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, kardeşinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Bieber, "Sizi yeni Bieber ile tanıştırayım. İşte benim küçük kız kardeşim Bay Bieber" mesajını yayınladı.
Justin Bieber, babasının şubat ayında Jamaika'da gerçekleşen düğününe eski aşkı Selena Gomez ile katılmış, sağdıç olmuştu.
Justin Bieber'ın kardeşi doğdu
Yaşam
ABD'li model Hailey Baldwin ile nişanlandığı haberleriyle gündemden düşmeyen Kanadalı şarkıcı Justin Bieber abi oldu.
Justin Bieber'ın babası Jeremy Bieber'ın Chelsey Rebelo ile evliliğinden olan kızı önceki gün dünyaya geldi.