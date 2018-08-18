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Justin Bieber'ın babası Jeremy Bieber'ın Chelsey Rebelo ile evliliğinden olan kızı önceki gün dünyaya geldi.

24 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, kardeşinin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Bieber, "Sizi yeni Bieber ile tanıştırayım. İşte benim küçük kız kardeşim Bay Bieber" mesajını yayınladı.

Justin Bieber, babasının şubat ayında Jamaika'da gerçekleşen düğününe eski aşkı Selena Gomez ile katılmış, sağdıç olmuştu.