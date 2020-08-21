Justin Bieber’ın paylaştığı fotoğraftaki Selena Gomez detayı

Justin Bieber’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki Selena Gomez detayı hayranların gözünden kaçmadı. Bieber’ın söz konusu fotoğrafı kasten paylaşıp paylaşmadığını tartışılıyor.

21.08.2020 - 13:45

Justin Bieber’ın paylaştığı fotoğraftaki Selena Gomez detayı

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Justin Bieber, HBO Max’teki izleme listesini 17 Ağustos’ta Instagram hesabından paylaştı. Bazı hayranlar Grammy ödüllü şarkıcının listesindeki gündem yaratacak ayrıntıyı gözden kaçırmadı. Twitter kullanıcıları, söz konusu listenin solundaki program afişinin, şarkıcının eski sevgilisi Selena Gomes’in yemek programına ait olduğunu ortaya çıkardı.

Kullanıcılar, 26 yaşındaki şarkıcının söz konusu fotoğrafı kasten paylaşıp paylaşmadığını tartıştı. Kullanıcılardan biri, “Justin Bieber, Selena Gomez’in yemek programını izlediğini yanlışlıkla ifşa eder. Yorumlarınızı alayım?” diye yazdı.

Kullanıcılara göre durum ilk bakışta böyle görünüyor ama aslında farklı. Bieber hayranlarından biri Twitter’da yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı: Açık konuşmak gerekirse program, onun izleme listesinde yoktur. Ama fotoğrafı çekmesi ve dünyanın bunu konuşacağını bildiği halde Selena’nın yemek programını paylaşması tuhaf. Justin Bieber ve Selena Gomez, ilişkileri boyunca birçok kez ayrılıp barışmıştı. Sonunda iki ünlü şarkıcı, yollarını tamamen ayırmış ve Bieber, 2018’de Hailey Baldwin’le evlenmişti.

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