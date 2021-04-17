Justin Theroux: Dramatik bir şekilde ayrılmadık

ABD’li sanatçı Justin Theroux, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Üç yıllık evliliğin ardından 2018 yılında boşandığı Jennifer Aniston ile o dönem ayrılıkları hakkında çıkan haberleri yalanlayan oyuncu, aktrisle görüşmeyi sürdürdüklerini söyledi.

İLETİŞİM DEVAM EDİYOR



“Arkadaş kalmayı tercih ettik” şeklinde konuşan aktör, “Her gün konuşmuyoruz ama birbirimizi arıyoruz. Bazen görüntülü konuşuyor ya da mesajlaşıyoruz” dedi.

"DOSTLUK KONUSUNDA SAMİMİYİM"



Dramatik bir şekilde ayrılmadıklarını vurgulayan Theroux, “Beğenin ya da beğenmeyin, ben dostluğumuzu devam ettirme konusunda gayet samimiyim. İletişimde kalmasaydık, benim için büyük bir kayıp olurdu. Onun için de öyle olacağını sanıyorum” ifadelerini kullandı.



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