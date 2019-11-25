Justin Timberlake eşi Jessica Biel’i aldattı mı?

Şarkıcı Justin Timberlake'in eşi ve üç yaşındaki Silas’ın annesi Jessica Biel'i aldattığı konuşuluyor. İddiaya göre; Timberlake, oyuncu Alisha Wainwright ile el ele görüldü.

ALYANSI YOKTU İDDİASI



New Orleans'ta gece yarısı bir barda eğlenen Justin Timberlake ve Alisha Wainwright, samimi halleriyle herkesin dikkatini çekti. Timberlake'ın o gece alyansının parmağında olmadığı da öne sürüldü. Bazı kaynaklar ise, o gece ikili arasında bir şey olmadığını iddia ediyor.

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TEPKİSİ MERAK EDİLİYOR



Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake eşi Jessica Biel’le ilgili her fırsatta, “O beni ve hayatımı değiştirdi” açıklaması yapıyordu. Yaşanan bu olaydan sonra güzel oyuncunun ne tepki vereceği merak konusu...

AŞKLARI 2007'DE BAŞLADI



Ocak 2007'de ilişki yaşamaya başlayan ikili, Aralık 2011'de nişanlandı, 19 Ekim 2012'de de İtalya’da evlenmişti.

Justin Timberlake'in yanındaki bu adam kim?