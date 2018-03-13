Justin Timberlake oğlunun yüzünü yine göstermedi

“Man of the Woods” adını verdiği dünya turnesine çıkan ünlü şarkıcı Justin Timberlake (37), yanına ailesini de aldı. Timberlake, oyuncu eşi Jessica Biel (36) ve oğlu Silas (3) ile birlikte havaalanında çekilen fotoğrafını Instagram’dan paylaştı.



Çok nadiren oğlunun fotoğrafını paylaşan Timberlake, daha önce yaptığı gibi yine oğlunun yüzünü göstermedi.

Ünlü şarkıcı, paylaşımının altına, “Turneye çıkıyorum” notunu yazdı. Hayranları, şapkasının altından sarı saçları görülen Silas’ın saçları için sevgi mesajları yağdırdı.

Hayranlarından bazıları Timberlake’ten oğlunun yüzünü göstermesini isterken bazıları da yüzünü saklamasını saygıyla karşıladığını belirterek, “O sadece senin ve Jessica’nın” notunu düştü.