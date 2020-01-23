Justin Timberlake ve Jessica Biel çift terapisine gidiyor

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake'in, yeni filmi Palmer'daki rol arkadaşı Alisha Wainwright ile el ele görüntülenmesiyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

38 yaşındaki oyuncun "Rol arkadaşımla aramızda hiçbir şey olmadı. O gece çok fazla sarhoştum ve sergilediğim davranış nedeniyle pişmanım. Bunu daha iyi bilmeliydim. Bu, benim oğluma bırakmak istediğim örnek değil" diyerek yasak aşk iddialarının önüne geçmek istese de başarılı olamadı.

SESSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR



Ayrılık iddiların üst seviyeye çıktığı günlerde evlilik yüzüğüyle objektiflere poz verse de Jessica Biel'in eşinin “Onları bu utandırıcı duruma soktuğum için harika karımdan ve ailemden özür diliyorum" sözleri karşısında sessiz kalması, gözlerin ünlü çiftin üzerinde kalmasını sağladı.

TEKRAR GÜVEN SAĞLAMAK İSTİYORLAR



Yeni bir iddiaya göre 2012'de başlayan evliliklerin sarsılan Jessica ve Justin, 4 yaşındaki çocukları Silas Randall'ı da düşünerek ilişkilerindeki güveni tekrar sağlayabilmek için terapiye gidiyor.



KALPLİ EMOJILER



Ünlü çiftin takipçileri; Justin Timberlake'in, Jessica Biel'in Instagram postlarının altına bıraktığı kalpli emojilerden yola çıkarak tam bir sevgi kelebeğine dönüştüğüne dikkat çekiyor. Biel'in yine sosyal medyada olan sessizliği ise kararsızlık olarak yorumlanıyor.