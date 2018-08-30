Bu yaz da tatil için Ege kıyılarını tercih eden Andrea Agnelli ile Türk sevgilisi Deniz Akalın, önceki gün Yalıkavak'ta görüntülendi. Sabah'ın haberine göre İtalya'nın en zengin ailelerinden birine mensup olan Agnelli; sevgilisi Akalın, 1 yaşındaki kızları Livia Selin ve eski eşinden olan kızı Baya ile deniz keyfi yaptı.

Agnelli'den ikinci kez hamile olan ve karnı iyice belirginleşen Akalın, kızı Livia Selin'i babasının kucağına verip tek başına yüzdü. Daha sonra hep birlikte kıyıda vakit geçiren aile, renkli görüntüler sergiledi.



Cristiano Ronaldo'yu Juventus kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Andrea Agnelli'nin, plajın sahibine Ronaldo imzalı forma getirdiği de öğrenildi.