Juventus’un yıldızı Douglas Costa Bodrum’da

Juventus’un yıldızı Douglas Costa Bodrum’da

20.08.2020 - 09:12

Juventus’un yıldızı Douglas Costa Bodrum’da

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Juventus'un yıldız futbolcusu Douglas Costa Kapadokya'da

Juventus'un yıldız futbolcusu Douglas Costa Kapadokya'da

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Juventus kulübünün yıldız orta saha oyuncusu Douglas Costa, Kapadokya tatili sonrası model sevgilisi Nathalia Felix ile Bodrum'a gitti. Önceki gün Cennet Koyu'nda görüntülenen sevgililerin keyfi yerindeydi. Costa, bir ara model sevgilisinin fotoğraflarını çekti. Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; denize girmeyen çift, akşam saatlerinde ise Yalıkavak Marina'da bulunan Nusret'e geçti.

Costa'nın Instagram paylaşımı Costa'nın Instagram paylaşımı

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Merih Demiral Göcek'te (Sporculardan tatil paylaşımları)

Merih Demiral Göcek'te (Sporculardan tatil paylaşımları)

İkili, burada hamburger, dana kaburga, antrikot ve dana lokumla birlikte toplam 4 kilo et yiyerek 8 bin lira hesap ödedi. Çift, bin 200 lira da bahşiş bıraktı.

RONALDO TAVSİYESİ 

Costa'nın, geçtiğimiz aylarda Bodrum'da tatil yapan futbolcu arkadaşı Ronaldo'nun tavsiyesi üzerine şehre geldiği öğrenildi.

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