K-pop yıldızı Seungri’ye fuhuş ve kumar davası

K-pop yıldızı Seungri’ye fuhuş ve kumar suçlamasıyla dava açıldı.

000_1JT3U3.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ölü bulunan K-Pop yıldızı Goo Hara'nın bıraktığı not

Ölü bulunan K-Pop yıldızı Goo Hara'nın bıraktığı not

K-pop yıldızları Jung Joon-young ve Choi Jong-hoon'a hapis cezası

K-pop yıldızları Jung Joon-young ve Choi Jong-hoon'a hapis cezası

Güney Koreli yıldız Seungri'nin de aralarında olduğu bir grup kadınların gece kulüplerinde ilaçla uyuşturulup fuhuşa zorlanma suçlamasıyla karşı karşıya. Gelişmelerin ardından Seungri, fuhuş organize etmek ve kumar bağımlılığından dava edildi.

Soruşturma esnasında polis, kadınların bilgisi ve rızası dışında kendilerine ait cinsel içerikli videoların paylaşıldığı bir online chat grubunu da açığa çıkardı. Çok sayıda ünlü K-pop starı yetkililer tarafından grubun üyesi olarak adlandırıldı.

Gerçek adı Lee Seungh-hyun olan 29 yaşındaki şarkıcı, 2019’da aleyhindeki iddialar üzerine Big Bang grubundan ayrılmıştı.

Seungri o dönem bir açıklamada şöyle demişti: "Bu noktada eğlence sektöründen emekli olmak benim için daha iyi olacak. Devam eden soruşturmaya gelince, tüm iddiaları açıklığa kavuşturmak için soruşturmaya dahil olacağım."

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...