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Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin, uğruna iki yıl önce Seçkin Piriler’den boşandığı sevgilisi Kıvılcım Ural’ın dört aylık hamile olduğu öne sürüldü.

Üçüncü kez baba olacak Tangöze, doğumdan önce Ural’la dünyaevine girecek. Kız bebek bekleyen çift, müjdeli haberi aile yakınları ve arkadaşlarıyla paylaşmaya başladı.