Seçkin Piriler, geçen haftalarda eski eşi Kaan Tangöze tarafından tehdit ve darp edildiği iddiasıyla korunma talebinde bulunmuş, İstanbul Aile Mahkemesi’nden 3 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.
Posta gazetesinin haberine göre, bu defa Kaan Tangöze ile eşi Kıvılcım Ural, Seçkin Piriler’in kendilerine psikolojik şiddet uyguladığını ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini iddia ederek mahkemeye başvuruda bulundu. Ancak mahkemeden Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural çiftinin bekledikleri karar çıkmadı.
İstanbul Aile Mahkemesi, çiftin korunma talebini "Tangöze çiftinin talebi 6284 sayılı kanunu ihlal eden bir eylem değildir" gerekçesiyle reddetti.