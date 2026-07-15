Kaçkar Dağları sarıya boyandı. Yayla sezonu açıldı
15.07.2026 16:21
Kaçkar Dağları Milli Parkı, alternatif tatil arayanlara nadir bitki türleri, ormanları, yaban hayatı ve buzul gölleri ile farklı güzellikler sunuyor.
Karadeniz’de baharın gelişi, renk cümbüşüne sahne oluyor. Karlarla kaplı zirvelerin gölgesinde açan çiçekler Kaçkar Dağları'nı sarıya boyadı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları Milli Parkı, doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Kar örtüsüyle kaplı dağ zirveleri, coşkun akan dereleri ve çiçeklerle süslenen milli park ve içerisinde yer alan Ayder Yaylası, ziyaretçilerine seyri güzel manzaralar sunuyor.
Sarı renkteki çiçeklerle adeta kartpostallık görüntüler oluşturan yayla, çok sayıda endemik bitki türüne de ev sahipliği yapıyor.
Kaçkar Dağları Milli Parkı'nı, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) koruma altına alınması gereken 200 ekolojik sıcak bölge arasında gösteriyor.
Yılın bu zamanlarında yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği bölgede çiftçilik yapanlar da büyükbaş hayvanlarını yaylaya çıkarıyor.