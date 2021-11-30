Kaderimin Oyunu için özel beste

Yayınlanan tanıtımlarla büyük merak uyandıran Star’ın yeni dizisi Kaderimin Oyunu, 3 Aralık Cuma günü başlıyor. Dizi için özel hazırlanan Sana Çıkıyor Bu Yollar adlı jenerik şarkısı, şimdiden büyük beğeni topladı. Sözü ve müziği Ender Gündüzlü ve Ümit Sergin’e, aranjesi ise Metin Arıgül ait olan şarkıyı, güçlü sesi ve usta yorumu ile Derya Uluğ seslendirdi.



Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

Başrollerini Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın paylaştığı Kaderimin Oyunu’nun oyuncu kadrosunda Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Ülkü Duru, Kaan Çakır, Iraz Akçam, Yıldırım Özcan, Yeşim Gül Onur Bilge, Ayça Koptur gibi başarılı isimler yer alıyor.

KADERİMİN OYUNU 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI