Kaderimin Oyunu için özel beste

Nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Kaderimin Oyunu, yakında Star’da başlıyor. Şimdiden büyük merak uyandıran dizi için özel şarkı yapıldı. Derya Uluğ’un seslendirdiği Sana Çıkıyor Bu Yollar adlı jenerik şarkısı, büyük beğeni topladı.

Haberler 30.11.2021 - 12:05

Kaderimin Oyunu için özel beste

İlişkili Haberler

Akın Akınözü, Kaderimin Oyunu dizisinde Cemal'i canlandırıyor

Akın Akınözü, Kaderimin Oyunu dizisinde Cemal'i canlandırıyor

Kaderimin Oyunu’nun afişi yayınlandı

Kaderimin Oyunu’nun afişi yayınlandı

Yayınlanan tanıtımlarla büyük merak uyandıran Star’ın yeni dizisi Kaderimin Oyunu, 3 Aralık Cuma günü başlıyor. için özel hazırlanan Sana Çıkıyor Bu Yollar adlı jenerik şarkısı, şimdiden büyük beğeni topladı. Sözü ve müziği Ender Gündüzlü ve Ümit Sergin’e, aranjesi ise Metin Arıgül ait olan şarkıyı, güçlü sesi ve  usta yorumu ile Derya Uluğ seslendirdi.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

Başrollerini Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın paylaştığı Kaderimin Oyunu’nun oyuncu kadrosunda Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Ülkü Duru, Kaan Çakır, Iraz Akçam, Yıldırım Özcan, Yeşim Gül Onur Bilge, Ayça Koptur gibi başarılı isimler yer alıyor. 

KADERİMİN OYUNU 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...