Kaderimin Oyunu'da üç sürpriz isim: Esra Dermancıoğlu, Kaan Çakır ve Meriç Aral

Nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Kaderimin Oyunu yakında Star’da başlıyor. Şimdiden büyük merak uyandıran dizinin oyuncu kadrosuna üç sürpriz isim katıldı.

29.09.2021 - 14:45

Kaderimin Oyunu'da üç sürpriz isim: Esra Dermancıoğlu, Kaan Çakır ve Meriç Aral

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Hazırlıkları son sürat devam eden ve çekimlere başlamak için gün sayan Kaderimin Oyunu'na sevilen oyuncular; Esra Dermancıoğlu, Kaan Çakır ve Meriç Aral dahil oldu. 

Canlındıracakları karakterlerle şimdiden merak uyandıran oyuncular, seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak. Başrollerini; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın paylaştığı Kaderimin Oyunu herkesi derinden etkileyecek.

Yapımını NGM Medyanın üstlendiği  Kaderimin Oyunu’'nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Kaderimin Oyunu yakında Star’da…

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