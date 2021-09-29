Kaderimin Oyunu'da üç sürpriz isim: Esra Dermancıoğlu, Kaan Çakır ve Meriç Aral

Hazırlıkları son sürat devam eden ve çekimlere başlamak için gün sayan Kaderimin Oyunu'na sevilen oyuncular; Esra Dermancıoğlu, Kaan Çakır ve Meriç Aral dahil oldu.

Canlındıracakları karakterlerle şimdiden merak uyandıran oyuncular, seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak. Başrollerini; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın paylaştığı Kaderimin Oyunu herkesi derinden etkileyecek.

Yapımını NGM Medyanın üstlendiği Kaderimin Oyunu’'nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Kaderimin Oyunu yakında Star’da…

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