Kaderimin Oyunu'na Esengül Aypek katıldı

Star’ın sevilen dizisi ‘Kaderimin Oyunu’nun oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Son zamanlarda dikkat çeken projelerde yer alan ünlü oyuncu Esengül Aypek, dizinin oyuncu kadrosuna 11. bölümden itibaren dahil olacak.



Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yapımını NGM Medya’nın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

Dizinin başrollerinde ise Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak yer alıyor.



ZUHAL KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK



Esengül Aypek, ‘Zuhal’ karakteriyle seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.



‘Kaderimin Oyunu’, her cuma saat 20.00’de Star’da.

KADERİMİN OYUNU 9. BÖLÜM FRAGMANI