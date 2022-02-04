Kaderimin Oyunu'nda gerçekler ortaya mı çıkıyor?

Star’ın ilgiyle izlenen NGM Medya imzalı dizisi ‘Kaderimin Oyunu’, yeni bölümüyle bu akşam izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı ‘Kaderimin Oyunu’, nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi ekran başına kilitleyecek.

Haberler 04.02.2022 - 17:37

Kaderimin Oyunu'nda gerçekler ortaya mı çıkıyor?

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Kaderimin Oyunu 6. yeni bölüm fotoğrafları

Kaderimin Oyunu 6. yeni bölüm fotoğrafları

Yapımını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM Medya imzalı ‘Kaderimin Oyunu’nun Yönetmenliğini Emre Kabakuşak üstleniyor. Senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

GERÇEKLER ORTAYA MI ÇIKIYOR?

Kaderimin Oyunu yayınlanan tanıtımı ile büyük merak uyandırdı. Şimdi herkes 'Gerçekler yoksa ortaya mı çıkıyor?' diye sorarken nefesler 7. bölümde yaşanacaklar için tutuldu. Helin, Asiye’nin gerçek kimliğini öğrenecek mi? Cemal Mahir’in nikah şahidi olacak mı? Tüm bu sorular ve çok daha fazlası bu akşam Kaderimin Oyunu’nda.

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