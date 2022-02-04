Kaderimin Oyunu'nda gerçekler ortaya mı çıkıyor?

Yapımını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM Medya imzalı ‘Kaderimin Oyunu’nun Yönetmenliğini Emre Kabakuşak üstleniyor. Senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.



GERÇEKLER ORTAYA MI ÇIKIYOR?



Kaderimin Oyunu yayınlanan tanıtımı ile büyük merak uyandırdı. Şimdi herkes 'Gerçekler yoksa ortaya mı çıkıyor?' diye sorarken nefesler 7. bölümde yaşanacaklar için tutuldu. Helin, Asiye’nin gerçek kimliğini öğrenecek mi? Cemal Mahir’in nikah şahidi olacak mı? Tüm bu sorular ve çok daha fazlası bu akşam Kaderimin Oyunu’nda.

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